النشرة: مسؤولو الأحزاب في مدينة زحلة هنأوا اللبنانيين بالميلاد ورأس السنة

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، توجه منسق منطقة زحلة في حزب "القوات اللبنانية" الآن منير بالمعايدة إلى جميع اللبنانيين، مشيراً إلى أن الظروف التي مرت على لبنان لا يستطيع أن يتحملها إلا اللبناني الجبار، بينما منسق هيئة قضاء زحلة "في التيار الوطني الحر" إبراهيم أحمراني أن يعود لبنان إلى سكة السلام والحرية، وأن تعود أموال اللبنانيين المحجوزة في المصارف.

بدوره، دعا رئيس التجمع الزحلي العام جوزيف مسعد المسؤولين إلى ان يفكروا بوطنهم أولاً وليس بمصالحهم الشخصية، في حين تمنى مساعد الأمين العام لحزب "الكتائب" بيار مطران أن يحل السلام في لبنان، وأن يتجنب الحرب المشؤومة التي لا يستطيع أن يتحمل عواقبها.

من جانبه، تمنى مفوض حزب "الوطنيين الأحرار" في البقاع وزحلة فارس شمعون أن تكون ولادة لبنان وخلاصه من الأزمات الخانقة التي يمر بها، بينما تمنى مسؤول حزب "الطاشناق" في زحلة فيكان توبوزيان أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع وأن يعود الأزدهار إلى لبنان، أما أمين فرع حزب "البعث" في البقاع الأوسط حسين ديب صالح فطلب أن تكون فلسطين وغزة بخير في العام المقبل.