ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 149

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، أن أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة، أودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصاً في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع.
وكان مركز الزلزال يمتد بين إقليمي قانسو وتشينغهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.
وكان إقليم قانسو الأكثر تضرراً من الزلزال. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن أكثر من 200 ألف منزل دُمرت، وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار.
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