الجيش الإسرائيلي أعلن استعادة جثث 5 أسرى قتلوا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، انتشال جثث خمسة إسرائيليين كانوا أسرى في قطاع غزة.
واكد الجيش، في بيان، إنه عثر على الجثث في نفق بمخيم جباليا في شمال القطاع، مضيفاً أنه يواصل العمل من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل الاستخباراتية والعملياتية لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وتابع البيان، أن من بين القتلى ثلاثة جنود ومدنيين اثنين. وأعلنت"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن خمسة من المحتجزين الإسرائيليين، وترجح مقتلهم في إحدى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
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