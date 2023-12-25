شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط الطائرات المقاتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون روس وأوكرانيون إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر يوم الأحد، في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول 1000 كيلومتر للحرب التي دخلت شهرها الثاني والعشرين.

وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية، إن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة للقنابل من طراز سوخوي-34 قرب مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا، والمطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا.

وكتب أوليشوك على تطبيق تيليجرام، أن الطائرة لم تعد إلى قاعدتها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

إسقاط مقاتلات أوكرانية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق يوم الأحد، إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 4 طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف 3 مقاتلات روسية قاذفة للقنابل.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 طائرات مقاتلة سوخوي-27 وقاذفة تكتيكية سوخوي-24 في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي يوم الجمعة إن قوات أوكرانية أسقطت 3 مقاتلات روسية قاذفة للقنابل سوخوي-34 على الجبهة الجنوبية.

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضا إسقاط الطائرات.