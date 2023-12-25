استشهاد 70 فلسطينيا بضربة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي في غزة

وأوضحت أن ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

ووفق وزارة الصحة، فإن القصف الإسرائيلي دمّر ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.