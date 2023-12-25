- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 70 فلسطينيا بضربة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي في غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات
أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 70 شخصا على الأقل الأحد جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في القطاع.
وأوضحت أن ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.
ووفق وزارة الصحة، فإن القصف الإسرائيلي دمّر ثلاثة منازل على الأقل في المخيم الواقع وسط القطاع.