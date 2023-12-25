شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن مسؤولون روس وأوكرانيون إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر يوم الأحد في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول ألف كيلو متر للحرب التي دخلت شهرها الثاني والعشرين.

وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية إن وحدات أوكرانية مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة للقنابل من طراز سوخوي-34 قرب مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا والمطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا.

وكتب أوليشوك على تطبيق “تلغرام”، أن الطائرة لم تعد إلى قاعدتها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق يوم الأحد أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أربع طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف ثلاث مقاتلات روسية قاذفة للقنابل.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة سوخوي-27 وقاذفة تكتيكية سوخوي-24 في منطقتي زابوريجيا ودنيبرو بتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى.

وأفاد زيلينسكي يوم الجمعة بأن قوات أوكرانية أسقطت ثلاث مقاتلات روسية قاذفة للقنابل سوخوي-34 على الجبهة الجنوبية.

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضا إسقاط الطائرات.