إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة واسعة من الاقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أصابت خلالها عددا من الفلسطينيين بجروح، فضلا عن اعتقال آخرين.

وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة ترقوميا غربي الخليل.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة يطا جنوبي الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال فلسطينيا ثالثا بعد تفتيش منزله وإلحاق أضرار بالممتلكات، فضلا عن اعتلاء أسطح عدد من المنازل ونصب حاجز عسكري في البلدة والاستيلاء على عدد من المركبات.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك شابا من بلدة قفين شمالي طولكرم أثناء مروره عبر حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال على مدخل البلدة، كما اقتحم جنود الاحتلال قرية الجلمة شمال شرقي جنين واستجوبوا عددا من الفلسطينيين، دون الإشارة إلى اعتقال أي منهم، فضلا عن احتجاز جنود الاحتلال عددا من العمال والتجار على حاجز عسكري جنوبي جنين.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال طفلين شقيقين بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمالي الخليل، حيث داهم جنود الاحتلال منزل عائلتهما وقاموا بتفتيشه، قبل أن يقوموا بنقل الطفلين المعتقلين إلى مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي البلدة.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، كما أخطرت قوات الاحتلال فلسطينيا بوقف أعمال البناء في منزل والده جنوبي الخليل، وهددت أحد أقاربه بهدم منزلين آخرين قيد الإنشاء.