تجدد المعارك بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استؤنفت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صباح أمس، في الأجزاء الشمالية والغربية من ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

ويأتي ذلك لليوم الثاني على التوالي خاصة في الخليج 365 المحيطة بمصنع سكر سنار غرب المدينة.

وأشار شهود إلى أن الطائرات الحربية التابعة للجيش شنت غارات على تحركات لقوات الدعم السريع في مناطق سكر سنار صباح أمس.

وجاء تقدم قوات الدعم السريع إلى ولاية سنار بعد 5 أيام من السيطرة على ولاية الجزيرة وسط السودان، عقب انسحاب الجيش منها.

أما في الخرطوم، فيتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف المدفعي في عدد من المواقع بالعاصمة وبحري، حيث نفذ الجيش ضربات مدفعية على مواقع للدعم السريع في الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات جنوب الخرطوم.

وردت قوات الدعم السريع من مواقعها في أحياء شرق الخرطوم بضربات مدفعية صوب القيادة العامة للجيش شرق المدينة، وسلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري.

وتراجعت وتيرة المعارك البرية في مدن العاصمة الثلاث، حيث بات الطرفان يعتمدان بشكل كبير على الضربات المدفعية والجوية.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.