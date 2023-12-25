طقس الاثنين.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والظواهرة الجوية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المشطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: يوجد أمطار خفيفة على مناطق من اليواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 30% تقريبا.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.