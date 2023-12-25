الاوكرانيون أحيوا عيد الميلاد في 25 كانون الأول للمرة الأولى في تكريس لابتعادها عن موسكو

أقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد أمس الأحد بينما احتفلوا بالمناسبة في 25 كانون الأول للمرة الأولى عوضا عن 7 كانون الثاني/يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.

واكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد مساء الأحد انه "نحتفل جميعنا بعيد الميلاد في نفس التاريخ، كعائلة كبيرة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة موحدة".

وكان زيلينسكي قد صادق رسميا على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد إلى 25 كانون الأول.

وجاء في مذكرة مرفقة لنص القانون الذي أقره النواب "أخضع الشعب الأوكراني لفترة طويلة للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا بما يشمل التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في 7 كانون الثاني".

وأشارت المذكرة إلى "رغبة كل مواطن أوكراني بعيش حياة خاصة به وتقاليد وأعياد خاصة به".