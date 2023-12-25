انت الان تتابع خبر مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت ميجان هوارد، مساعدة قائد شرطة هيوستن، في تصريح، إنه بعد "تبادل إطلاق النار"، حاول شخص الهروب إلا أنه "سقط متأثرا بجراحه"، بينما جرى نقل أربعة آخرين مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى.

وأضافت أن ثلاثة من الجرحى يعانون من إصابات غير مهددة للحياة، فيما يعاني الآخر من إصابات خطيرة.



وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا.