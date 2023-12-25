انت الان تتابع خبر أحداث فلسطين تهيمن على كلمة بابا الفاتيكان في ليلة ميلاد المسيح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البابا البالغ من العمر 87 عامًا: "الليلة، قلوبنا في بيت لحم، حيث أمير السلام يرفض مرة أخرى منطق الحرب العقيم، وتلاحم الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من إيجاد مكان له في العالم"، معتبرا ان الحرب ترفض رسالة ميلاد المسيح.جاء ذلك خلال قداس منتصف الليل عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس.

ومع القتال العنيف بين إسرائيل وحماس في غزة، تم إلغاء احتفالات عيد الميلاد فعليًا في بيت لحم، الواقعة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وشدد البابا، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، الليلة على أن ميلاد المسيح قدّم تناقضًا صارخًا مع "قوة العالم" والرغبة في "القوة والشهرة والمجد".

وأشار البابا فرنسيس إلى أنه عندما ولد المسيح "لم ينتبه إليه أحد من الأقوياء"، وحثّ المؤمنين على عدم رؤية الله "بعبارات وثنية" باعتباره "سلطانًا قويًا في السماء" مرتبطًا بـ"السلطة والنجاح الدنيوي". وقال البابا إن الله يتسم بدلاً من ذلك بـ"القرب والرحمة والحنان".

وحضر احتفال البابا بقداس منتصف الليل ما يقدر بنحو 6500 داخل كاتدرائية القديس بطرس إلى جانب الكرادلة والأساقفة والكهنة.

