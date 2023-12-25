انت الان تتابع خبر حرب غزة كلفت إسرائيل 18 مليار دولار.. الكشف عن كمية الأسلحة التي تلقتها من أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحرب كلفت الاحتلال حتى الآن نحو 18 مليار دولار أمريكي، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل وذخيرة "بشكل مفرط" في بداية الحرب على غزة.

بينما قالت في تقريرها إن طائرة شحن و30 سفينة نقل أمريكية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب على غزة.



"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مصدر أمني قوله إن "التهديد الذي تعاملت معه قواتنا أكبر بكثير مما توقعنا قبل الحرب"، بينما قالت مصادر عسكرية للصحيفة الإسرائيلي إن الجيش توقف عن تدمير المباني من الجو "كي لا نهدر الذخيرة".

الصحيفة قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدير "اقتصاد السلاح" استعداداً للتصعيد على الجبهة الشمالية، وأشارت إلى أنه في بداية الحرب تم الإفراط في استخدام الأسلحة.

ويقول مصدر عسكري رفيع للصحيفة إن الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، وتمكن من إعادة ملء المستودعات وما بعدها، من أجل البقاء على استعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله.

المصدر نفسه يقول إن الجيش "لا يمس" الذخائر المخصصة للهجوم والدفاع الجوي في القطاع، أما عن الاستخدام المفرط لأسلحة الطائرات والمدفعية في الشهر الأول، فيقول المصدر إن ذلك يعود إلى "الاستهانة بمقاومة العدو"، في إشارة إلى إمكانيات المقاومة الفلسطينية.

