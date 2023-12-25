انت الان تتابع خبر جامعة بغداد الأولى.. التعليم تعلن نتائج التصنيف العراقي للجامعات 2023 والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "هذه النسخة التي أنجزها جهاز الإشراف والتقويم العلمي تتضمن تقييم 95 مؤسسة حكومية وأهلية على وفق معايير الاعتماد المؤسسي 20% والتصنيفات العالمية 10% وفاعلية البحث العلمي 30% وخدمة المجتمع 5% والنضوج الرقمي 2% وأعضاء الهيئة التدريسية 10% والجوائز 5% والطلبة 5% والبنى التحتية 5% والتنوع والتعاون الدولي 5% والصحة والسلامة المهنية 3%. ".



وبحسب الوزارة، أظهرت نتائج التصنيف (www.iru.gov.iq) جامعة بغداد بالمرتبة الأولى ثم جامعة بابل والجامعة التكنولوجية على مستوى الجامعات الحكومية فيما حققت جامعة العميد المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية وجاءت جامعة المستقبل بالمرتبة الثانية ثم الجامعة الإسلامية بالمرتبة الثالثة.

