شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام صينية تحذر من خطورة سلوك الفلبين في البحر الجنوبي.. ماذا قالت؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت وسائل إعلام رسمية صينية الفلبين بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر الصين الجنوبي، ونشر معلومات كاذبة والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشاكل.

وكتبت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في تعليق اليوم الاثنين، أن الفلبين اعتمدت على دعم الولايات المتحدة لاستفزاز الصين بشكل مستمر بمثل هذا السلوك "الخطير للغاية" الذي يلحق ضررًا بالغًا بالسلام والاستقرار الإقليميين.

ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية وفريق العمل الوطني الذي يتعامل مع بحر الصين الجنوبي على ما كتبته الصحيفة.

معالجة الصعوبات الخطيرة

وفي تحذير مباشر، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأسبوع الماضي، إن أي سوء تقدير في النزاع مع الفلبين سيؤدي إلى رد حازم من الصين، ودعا إلى الحوار لمعالجة "الصعوبات الخطيرة".

ويتزامن توتر العلاقات الثنائية مع تحركات مانيلا لتعزيز العلاقات العسكرية مع اليابان والولايات المتحدة.

وعبرت الصين عن غضبها للولايات المتحدة هذا الشهر، لإرسالها سفينة تابعة للبحرية إلى المياه القريبة من المنطقة المتنازع عليها حيث خاضت الصين والفلبين عدة مواجهات بحرية.

وقالت صحيفة الشعب اليومية، إن واشنطن استخدمت مرارًا معاهدتها الدفاعية مع الفلبين "لتهديد" الصين، ودعم انتهاك الفلبين للسيادة الصينية بشكل صارخ و"الترويج للمخاوف الأمنية".