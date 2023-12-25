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الصين تخترق الفضاء بـ 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام صينية أنه تم إطلاق 4 أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء بنجاح من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم، الاثنين، بحسب ما نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط،  بأنه جرى إطلاق الأقمار الاصطناعية، التي تنتمي إلى نظام "تيانمو- 1" للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو- 1 إيه"، ودخلت إلى المدار المخطط لها بنجاح، وستستخدم الأقمار بشكل رئيس لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد هذه المهمة رقم 23 لسلسلة الصواريخ من طراز "كوايتشو- 1 إيه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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