5 شروط للقبول ببرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود

ياسر رشاد - القاهرة - جامعة الملك سعود.. زادت معدلات البحث على جامعة الملك سعود اليوم تزامنا مع إعلان عمادة الدراسات العليا تمديد فترة التقديم على برامجها بشكل إلكتروني حتى العام الجديد لتصبح ترند على موقع جوجل بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، تمديد استمرار القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا الماجستير (التنفيذي والمستمر)، للعام الجامعي الجديد 1446/2024، حتى يستمر التقديم حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 20 جماد أخر 1445ه‍/2 يناير 2024م، وتنتهي فترة التقديم للبرامج الاعتيادية يوم الأحد الموافق 16 رجب 1445ه‍/ 28 يناير 2024م.

جامعة الملك سعود..رابط التقديم

ولفتت الجامعة إلى أن التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية (http://dgs.ksu.edu.sa ) مع ضرورة استيفاء شروط القبول والمعايير العامة للتقديم.

المعايير العامة لشروط القبول ببرامج الدراسات العليا في جامعة الملك سعود

1- برامج الدبلوم العالي: حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها.

2- برامج الماجستير التنفيذي أو المهني: حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها.

خبرة لا تقل عن سنتين.

3- برامج الماجستير الأكاديمي (الاعتيادي- المستمر): حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من جهة معترف بها بتقدير عام جيد (2,75 من 5) أو ما يعادله.

تقديم توصيتين داعمتين لطلب الالتحاق.

4- برامج الدكتوراه: حصول المتقدم على درجة الماجستير من جهة معترف بها بتقدير عام جيد جدا (3,75 من 5) أو ما يعادله.

-تقديم توصيتين داعمتين ‎لطلب الالتحاق.

القبول ببرامج الدراسات العليا في جامعة الملك سعود

القبول في غير مجال التخصص

يجوز قبول الطالب في غير مجال تخصصه بناءًا على توصية مجلس القسم أو مجلس البرنامج المختص وتأييد مجلس الكلية.

القبول وفق شرط اجتياز عدد من المقررات التكميلية

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة، أوتجاوز اختبار نواتج تعلم متصلة بها.

القبول وفق شرط اللغة الإنجليزية

تتطلب عدد من الأقسام والبرامج للقبول بها تقديم نتيجة

شهادة اختبار IELTS Academic) (أوما يعادله.

الاستثناء من شرط اللغة الإنجليزية

يُستئنى المتقدمون الحاصلون على درجات علمية من جامعات الدول الأجنبية التي لغة الدولة فيها اللغة الإنجليزية (وفق قائمة العمادة) من تحقيق الحد الأدنى لشرط اللغة.

القبول وفق شروط القدرات العامة للجامعيين

تتطلب عدد من الأقسام والبرامج للقبول بها حصول المتقدم

على درجة (65) في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدني أو

درجة (265) في مجموع جزئي اختبار(GRE General).

وللقسم أوالبرنامج الإعفاء من هذا الشرط أو رفع الحد الأدنى المطلوب، كما يجوز للأقسام أو البرامج إضافة أي متطلبات أعلى من الشروط المنصوص عليها السابقة أو أي شروط إضافية أخرى؛ بما يتناسب مع التخصص ووفق الممارسات الأكاديمية