أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين 25 ديسمبر إلى السبت 30 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد معتدل الحرارة على جنوب سيناء بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الاثنين 25 ديسمبر 2023

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا).

من الثلاثاء 26 ديسمبر الى الخميس 28 ديسمبر 2023

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سبناء على فترات متقطعة.

الجمعة والسبت 29 و30 ديسمبر 2023

- شبورة مائية تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.