الجيش الأوكراني: القوات الروسية أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 31 طائرة مسيرة وصاروخين على أوكرانيا خلال الليل استهدف معظمها جنوب البلاد، وأن الدفاعات الجوية دمرت الصاروخين و28 مسيرة. واضاف :"دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 28 مسيرة من طراز شاهد في مناطق أوديسا وخيرسون وميكولايف ودونيتسك وكيروفوهراد وخميلنيتسكي".

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