سفير إسرائيل في واشنطن: من مصلحة اسرائيل التوصل إلى صفقة لتحرير الاسرى

أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ إن واشنطن تشارك تل أبيب هدفها في هزيمة "حماس"، مؤكدا أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المزيد من الاسرى.

واعتبر هرتسوغ أنه "من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على صفقة جديدة"، مشددا على أن "الحكومة الأميركية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية".

ولفت إلى أن الأميركيين "يعرفون أن جزءا من النشاط هو محاولة التوصل إلى اتفاق. هم على تواصل مع مصر وقطر، وهم في الصورة تماما".

وشدد على انه "من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر، ولست متأكدا من ذلك على الإطلاق".