انت الان تتابع خبر توجه لتحديد 200 لتر لكل عراقي.. كيف سترتفع أجور المياه على العائلة نحو 300%؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إن اللجنة العليا للمياه والأراضي عقدت اجتماعات مؤخراً، واتخذت حزمة قرارات بهذا الصدد، أهمها تنظيم الدور السكنية بعدادات خاصة لقياس المياه المستهلكة من قبل الجهات المعنية بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، لحساب الكميات المستهلكة ضمن فواتير دفع الأجور، وتحديد حصة الفرد من المياه إلى 200 لتر يومياً كمعدل، منوهاً بأنه في حالة زيادتها ستقابلها أجور مضاعفة.وأضاف أن التوصيات تضمنت أيضاً فرض رسوم نسبية للسقي على المزارعين لغرض استثمارها بصيانة مشاريع الري في البزل بكلفة باهضة كمشاريع خدمية سيتم تنفيذها بداية العام .

وأجرت "الخليج 365" تحليلا رقميا لما تعنيه هذه التوصية، وكذلك حصة الفرد العراقي من المياه حاليا وتسعيرة المياه وكم سيؤدي هذا القرار لرفع كلفة أجور المياه في حال تجاوز الحصة المحددة.

وبالعودة الى تحديد حصة الفرد الاستهلاكية بـ200 لتر من المياه يوميا فقط، واذا تم تجاوزها سيتم فرض أجور مضاعفة، فهذه الكمية تعادل 55% فقط من معدل الكمية التي يستهلكها الفرد العراقي بالعادة، والتي بلغت في 2021 على سبيل المثال اكثر من 365 لترا.

ويبلغ اعلى استهلاك بين المحافظات العراقية في ميسان، حيث بلغت كمية المياه المجهزة لكل فرد واحد اكثر من 620 لترا، فيما بلغت اقل كمية مجهزة هي في ذي قار، حيث بلغت حصة الفرد الواحد من المياه 212 لترا فقط.

اما في بغداد فبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه يوميا 470 لترا، مايعني ان الكمية المحددة تعادل نحو 43% فقط من نصيب الفرد في بغداد من المياه يوميا.

كم ستدفع العائلة البغدادية؟



وفقا لقانون الموازنة، تم تحديد تسعيرة المياه كحد ادنى بواقع 100 دينار لكل متر مكعب، مايعني ان سعر اللتر الواحد يبلغ 0.1 دينار.

وفي حال استمر استهلاك المواطن البغدادي عند 470 لترا يوميا من المياه، فأن اول 200 لتر ستكون كلفتها 600 دينار خلال شهر، اما الـ270 لترا المتبقية فستكون كلفتها اكثر من ألف و620 دينارا، مايعني اجمالي مايدفعه المواطن البغدادي الواحد للمياه سيكون ألفين و220 دينارا، وبينما يبلغ متوسط الاسرة 5 أفراد ستكون أجور المياه شهريا اكثر من 11 الف دينار.

لكن في حال التزمت العائلة البغدادية المكونة من 5 افراد، من الالتزام بالحصة المائية البالغة 200 لتر يوميا فقط لكل فرد، ستكون أجور المياه للعائلة بالكامل خلال شهر تبلغ 3 الاف دينار عراقي، وفقا لذلك يظهر ان القرار الجديد سيرفع كلفة المياه بنسبة 260% على العائلة الواحدة في حال تجاوز الفرد استهلاك اكثر من 200 لتر في اليوم.