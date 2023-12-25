وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.
فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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