ولي العهد يهنئ هاتفيًا الرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والرقي.

فيما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.