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انفجار عنيف يهز رجاء حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف موقع العربية، اليوم الإثنين، عن وقوع انفجار عنيف في حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.

كشفت كتائب القسام إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن اعداد الجنود القتلي قي معارك غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية ، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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