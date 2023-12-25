بابا الفاتيكان يعرب عن تضامنه مع ضحايا الحروب والجوع والفقر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في ختام صلاة التبشير الملائكي بعد تلاوة الصلاة المريمية، عن أمله فى أن" يكون هذا يوما نعيشه فى الصلاة فى دفء المودة والرصانة"، وقال "اسمحوا لى بتوصية، دعونا لا نخلط الاحتفال والنزعة الاستهلاكية"، مشيرا إلى أن الطريق الذى يجب أن نتبعه فى عيد الميلاد هذا العام "طريق البساطة" بدون هدر ومشاركة من يفتقر الى الضرورى".

ودعا البابا فرنسيس، المستمعين المؤمنين إلى أن يكونوا قريبين، في هذا الوقت الاحتفالي، من الأشخاص الذين يعانون في جميع أنحاء العالم بسبب من الحرب، قائلا "نفكر أيضًا في أولئك الذين يعانون من البؤس والجوع، وأن نحتفل ببساطة"، حسبما نقلت إذاعة الفاتيكان.

وأعرب بابا الفاتيكان عن دعمه الكامل لضحايا الحروب والجوع والفقر.

وفي بداية كلمته، حيا البابا المستمعين "الرومان والقادمين من إيطاليا ومختلف أنحاء العالم".

وفى سياق آخر، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، أن حكومتها تعمل جاهدة لتحسين حياة الشعب الإيطالى، وقالت ميلونى فى رسالة عبر الفيديو بمناسبة احتفالات الكريسماس، إن"الحكومة تبذل قصارى جهدها لمساعدة البلاد خلال الفترة الراهنة الصعبة التى نجد أنفسنا فيها".

وأعربت رئيسة وزراء إيطاليا عن أملها أن تكون الاحتفالات خلال العام الجديد مليئة بالحماس والسلمية.

وكان البابا فرانسيس جدد الدعوة لوقف فورى إطلاق النار فى غزة، داعيا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما دعا البابا فرنسيس، إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة على الفور.