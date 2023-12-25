شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: وحدتنا الوطنية رباط قوتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة لأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، مضيفا نحن جميعاً نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن تظل مصر كنانة الله فى أرضه.

وقال عبد الرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم: نودع عاماً ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لكم ولشعبنا الخير والتوفيق .

وأضاف: "بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، ونحن جميعاً نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه، وأن يُسعد أبناءها بما فيها من نعم ، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى تبلغ غايتها، وكل عام وحضراتكم بخير".