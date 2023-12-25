اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه "نتعامل بمسؤولية مع أمن الملاحة البحرية وواشنطن ليست في موقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات لنا"، لافتة الى ان "إيران تعتبر دائما جزءا أساسيا في ضمان أمن المياه الإقليمية والملاحة البحرية".
وشددت الخارجية الإيرانية على ان "الاتهامات الأميركية لنا مرفوضة تماما ولا قيمة لها ويتم طرحها لأهداف سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران: نتعامل بمسؤولية مع أمن الملاحة البحرية وواشنطن ليست بموقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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