خارجية ايران: نتعامل بمسؤولية مع أمن الملاحة البحرية وواشنطن ليست بموقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات لنا

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه "نتعامل بمسؤولية مع أمن الملاحة البحرية وواشنطن ليست في موقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات لنا"، لافتة الى ان "إيران تعتبر دائما جزءا أساسيا في ضمان أمن المياه الإقليمية والملاحة البحرية".

وشددت الخارجية الإيرانية على ان "الاتهامات الأميركية لنا مرفوضة تماما ولا قيمة لها ويتم طرحها لأهداف سياسية".