الطوائف المسيحية في صيدا احيت الميلاد والعظات ركزت على معاني السلام

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان الطوائف المسيحية في مدينة صيدا، أحيت عيد الميلاد المجيد وسط أجواء من الحزن والحداد لما يجري من عدوان اسرائيلي على غزة واعتدءات على الجنوب اللبناني، واقتصرت الاحتفالات على القداديس في الكنائس والاديرة دون تقبل التهاني، وسط اجراءات امنية اتخذتها القوى الامنية عند مداخل الكنائس، فيما ركزت العظات على ان يحمل الميلاد السلام والامن في المنطقة والخلاص للبنان ويلهم السياسيين الحكمة بأن يقوموا بمسؤولياتهم من أجل خروج البلد من ازمات.

ففي مطرانية مار الياس الحي للموارنة عند البوابة الفوقا، ترأس راعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، قداس الميلاد بعاونه النائب الأسقفي العام الخوراسقف مارون كيوان، بحضور النائب الدكتورة غادة أيوب وحشد من أبناء الابرشية.

واكد المطران العمار في عظته "اننا نطلب السلام للمناطق التي تعيش الحرب والاستقرار"، داعيا "للصلاة بايمان كبير من أجل ان تتوقف الحرب ويعيش الناس بأمن وسلام"، متمنيا "أن يعم لبنان المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي"، منوها بالحضور المسيحي في هذه المنطقة التي تجسد العيش المشترك المميز"، خاتما "وان شاء نبقى نجتمع نحن وإياكم ونُعّيد بأمن وسلام".

وفي كاتدرائية مار نيقولاوس، ترأس راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد، قداس الميلاد يعاونه عدد من الكهنة عدد من الفاعليات وابناء الرعي ، والقى عظة دعا فيها إلى إنقاذ لبنان من الداخل وعدم انتظار الخارج"، متمنيا "أن يعم السلام غزة وفلسطين، وان يتعافى لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية ليعود إلى سابق عهده من الإزدهار.