عون: من أطفال بيت لحم الى أطفال غزة 2000 سنة المشهد واحد وفاقدو الإنسانية يتفرّجون

اشار الرئيس السابق ميشال عون، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "من أطفال بيت لحم الى أطفال غزة، 2000 سنة والمشهد واحد، وفاقدو الإنسانية يتفرّجون ويغسلون ايديهم، ويبقى الرجاء بولادة المخلّص وبشارة المحبة و"الفرح العظيم" و"السلام على الأرض".

واضاف :"عساها توقظ اليوم الضمائر النائمة وتحرّك القلوب المتحجّرة، فتتوقف المأساة ويشرق نور الميلاد".