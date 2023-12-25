الأب سمعان في قداس الميلاد بالكفور: بيت لحم تنتظر ميلادك وظلم الحكم الروماني استبدل بما يفعله اليهود من فظائع

عمت القداديس بالميلاد مختلف الكنائس والاديرة في النبطية ومنطقتها.

​​​وفي قداس الميلاد في كنيسة الكفور، اشار خوري الرعية المارونية الاب يوسف سمعان الى "اننا نعيش كل الظروف التي سبقت ورافقت تجسدك منذ 2000 سنة، بيت لحم والأراضي المقدسة تنتظر ميلادك وظلم الحكم الروماني استبدل بما يفعله اليهود من فظائع يندى لها الجبين والأطفال والنساء يستصرخون ويقتلون 21 الف شهيد و15 الف امراة وطفل والعالم صامت يفتش عن مصالح ومال ونفط".

وسأل سمعان :"اين العالم من ميلادك وميلادك يعني العائلة ، العالم تنصل من القيم يرفعون لواء ما يسمونه حرية فيشرعون المثلية والزواج المدني وانتزاع الأولاد من العائلة لبث سموم ثقافات شاذة ومنع الاهل التدخل في تربية الأولاد والتمرد عليهم وأبناء الالفة والمحبة والعيش المشترك بين أهالي المنطقة".