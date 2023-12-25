حزب القوات اللبنانية نظم سلسلة من النشاطات الميلادية بمختلف المناطق

نظم حزب القوات اللبنانية سلسلة من النشاطات الميلادية على وسع مساحة الوطن، شملت قرى ومدن المحافظات والأقضية كافة ، بدءاً من عكار وطرابلس ، مروراً في بشري والكورة وزغرتا والبترون، وصولاً إلى دير الأحمر والبقاع الشمالي وزحلة والبقاع الغربي، وجزين والزهراني وصور، إضافة إلى قرى جبل لبنان في الشوف وعاليه والمتن الأعلى وبعبدا والمتن الشمالي وكسروان والفتوح وجبيل وبيروت.

وتنوّعت النشاطات في المناطق ، بين تنظيم لقرى ميلادية وريسيتالات وتراتيل، إلى جانب مواكب سيارة، وحملات توزيع للهدايا وحلوى العيد على المنازل وحفلات للأطفال.

ويهدف حزب القوات اللبنانية من خلال هذه النشاطات ان يحلّ عيد الميلاد المجيد مناسبة جميلة معبّرة لكل للبنانيين ، تحمل لهم الإيمان والفرح ، كما تؤكد على الثقة بمستقبل لبنان، رغم كل المحن والصعاب التي تعصف به وبشعبه؛ على أمل أن يحتفلوا بالأعياد في العام المقبل ، في ظروف أفضل تتلاءم وثقافتهم ومحبتهم للحياة.