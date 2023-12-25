رئيس دير مار انطونيوس بالنبطية: ميلاد المسيح ميلاد محبة وولادة الفرح والسلام

عمت القداديس بالميلاد مختلف الكنائس والاديرة في النبطية ومنطقتها.

واشار رئيس دير مار انطونيوس في النبطية الاب جوزف سمعان، في عظته الى ان "ميلاد المسيح ميلاد محبة وولادة الفرح والسلام الشامل، وبشكل اخصّ هو ميلاد المحبّة الجامعة لكل المسكونة".

وشدد سمعان على ان "ميلاد يسوع المسيح يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحبة الإلهيّة للانسانيّة جمعاء. من هنا لا بدّ من التشديد على محبّة بعضنا البعض، بالتسامح والغفران وعيش السلام الحقيقي الذي يسعى له كل انسان".

ولفت سمعان الى ان "اللبنانيّين جميعاً، يؤمنون بالقيم الانسانية المطلقة التي تنبع من الايمان بالله، وخصوصاّ بالمحبة، بالوحدة، وبالعطاء المجانيّ. لذلك فانّ المجتمع اللبنانيّ على الرغم من تعدّديته هو اكثر المجتمعات قدرة على بناء حضارةٍ واحدة متكاملة ومتماسكة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمحبة بعضنا البعض، من هنا يتجلى لنا المعنى الحقيقيّ لميلاد سيّدنا يسوع المسيح الا وهو التلاقي الانسانيّ لعيش تنوّعنا الاجتماعيّ تحت سقف العيش المشترك".

ورأى ان انّ المبدأ الفلسفي القائل، " على الانسان ان يكون ذاته لكي يكون مع الآخرين "، هوالقاعدة الاساسيّة لنسيج اساس الوجود والسبيل الوحيد نحو الحياة الحقيقيّة والسلام الشامل".

وتابع :"بميلاد سيّدنا يسوع المسيح، نسعى دائماّ الى عيش هذه المحبّة التي تجمع ابناء الوطن الواحد بجميع مكوّناته. وهنا لا بدّ لي من الاستشهاد بكلام سيدنا يسوع المسيح: "بهذا يعرف الجميع انّكم تلاميذي: ان كان لكم حُبٌّ بعضاً لبعض" (يوحنا 13/35). فمحبّة بعضنا لبعض هي الحالة الانسانيّة الطبيعيّة التي يجب ان نتحلى بها في تفاعلنا مع الآخرين.

ولفت سمعان الى انه "في هذه المناسبة لا استطيع الاّ ان اتقدّم باحرّ التهاني بحلول عيديّ الميلاد ورأس السنة لجميع اللبنانيّن، طالباً من الله انّ يحلّ السلام على جميع العالم وخصوصاً على وطننا الحبيب لبنان".