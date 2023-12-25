«كذبة والعالم منافق».. أنجلينا جولي تفتح النار على الجميع بسبب حقوق الإنسان: اكتشفت الحقيقة بعد 20 عاما

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، عن شعورها بحالة من الإحباط، بشأن التمييز والازدواجية التي يعاني منها العالم في مجال حقوق الإنسان.

وفي حوار تلفزيوني نشرت جزء منه عبر حسابها بمنصة "انستجرام"، قالت "جولي" إنها اكتشفت ما تحدثت عنه بشأن حقوق الإنسان بعد نحو 20 عامًا من العمل في المجال الإنساني.

وأضافت الممثلة الأمريكية: "اكتشفت أن الأمور لا تسير بهذا الشكل البسيط وعلمت أن العالم لا يسير بهذا الشكل أيضا، وإنما بطريقة أخرى هي أننا سنعطي لبعض الناس هذه الحقوق والعدالة، وربما نعطيها بشكل مؤقت لبعض آخر، لكن بعضهم لن يحصل عليها أبدا".

وتابعت أنها اعتقدت في بداية الأمر، أن هناك حدودا واضحة وبعض التفاهمات، إلى أن نشاهد ونفهم أكثر وأكثر، كيف أن الأمر ليس بتلك البساطة، وأن هذا ليس العالم، مشيرة على سبيل المثال فيما يخص المساعدات الغذائية، هناك 6% لهؤلاء، و50% لأولئك، العدالة من أجل هؤلاء لكن ليست لأولئك، المحاسبة على هذه الجريمة، ولا عقاب إذا كانت هناك مصالح.

وأكدت "جولي" أن هذه هي "الحقيقة القبيحة لجزء كبير من العالم.. ندركها مع الوقت.. سوف ندين هؤلاء بجريمة، ولن ندين أولئك، إنها الكذبة الكبيرة للعالم التي تتضح أكثر مع مرور الوقت".

وفي وقت سابق، أعربت النجمة الأمريكية عن إدانتها لرد فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الهجمات التي نفذتها حركة حماس في الـ 7 من أكتوبر الماضي، وأدت إلى رد إسرائيلي عنيف أسفر عن استشهاد أكثر من 20 ألف مدني، حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة.

واتهمت أنجلينا جولي، والتي كانت تشغل في السابق مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إسرائيل بقصف الأطفال والنساء والأسر بشكل متعمد، وحرمانهم من الغذاء والدواء، والمساعدات الإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.