وزير الداخلية القطري يصل إلى الرياض

وصل وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز .

كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.