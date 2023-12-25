وزير الداخلية القطري يصل إلى الرياض

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز .
كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.
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