حزب الله يعلن استشهاد أحد مقاتليه جنوبي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استشهاد أحد مقاتليه في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان جراء غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات سلاح الجو قصفت منذ الليلة الماضية سلسلة من أهداف حزب الله في لبنان.

وتتزايد التحذيرات الدولية مؤخرًا من خطر اتساع نطاق الحرب في المنطقة خارج قطاع غزة لتضم أطراف أخرى كإيران وحزب الله، مع تبادل إطلاق القذائف بشكل يومي بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي وإعلانه أنها جاءت ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.