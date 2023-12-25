"تعليم الإسكندرية" يكرم الطالب الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كرم الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، الطالب نصر محمد كمال، بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات مصر.

وقال وكيل الوزارة، إن المسابقة أقيمت كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات World Skills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024.

وأشار إلى أنه جرى إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في 15 مهارة مختلفة مثل تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب وغيرها.

وأضاف أن المسابقة تعمل على صقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية .