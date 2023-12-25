ملوك الذكاء الاصطناعي في 2023.. قائمة العشرة الأكثر انتشارا

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت شركة Writerbuddy، المتخصصة في دراسة المحتوى عبر الإنترنت، قائمة بأكثر الذكاء الاصطناعي الأكثر شيوعًا في العالم، خلال العام 2023.

وفحصت الشركة أكثر من 3000 أداة للذكاء الاصطناعي باستخدام SEMrush، وهو برنامج SEO شهير، لتحديد الأدوات الأكثر استخدامًا لهذا العام. وقالت إن أفضل 50 أداة للذكاء الاصطناعي اجتذبت أكثر من 24 مليار زيارة، جاء معظمها من الذكور.

وجاءت قائمة أكثر 10 أدوات للذكاء الاصطناعي شيوعًا في 2023، على النحو التالي:

ChatGPT

يندرج ChatGPT تحت فئة "الدردشة". ويسمح للمستخدمين بطرح أسئلتهم واستفساراتهم للحصول على معلومات وردود مختلفة في كثير من المجالات. وحصل التطبيق على شعبية واسعة حول العالم منذ إطلاقه.

وبلغ عدد الزيارات التي حصلت عليها الآداة خلال 2023 نحو 14.6 مليار.

Character.ai

تطبيق دردشة مشابه لشات جي بي تي، بلغ عدد زياراته نحو 3.8 مليار.

Quillbot

يندرج تطبيق Quillbot تحت فئة "الكتابة بالذكاء الاصطناعي". وحقق 1.1 مليار زيارة.

Midjourney

احتلت منصة Midjourney، المرتبة الرابعة وهي منصة متخصصة في توليد الصور، بإجمالي أكثر من 500 مليون زيارة.

Hugging Face

وهو تطبيق متخصص في معالجة البيانات، وجاء في المرتبة الخامسة بإجمالي 316.6 مليون زيارة.

Bard

احتل Bard نموذج الدردشة الأولي الذي طورته Google، المرتبة السادسة بزيارات بلغ عددها 241.6 مليون.

NovelAI

حل NovelAI في المرتبة السابعة، وهو تطبيق يندرج تحت فئة الكتابة بالذكاء الاصطناعي. وبلغ إجمالي الزيارات التي حققها 238.7 مليون.

Capcut

يندرج تطبيق Capcut تحت فئة "توليد الفيديوهات" وحقق إجمالي زيارات بلغ 203.8 مليون.

Janitor AI

يندرج تطبيق Janitor AI تحت فئة الدردشة، وحل تاسعاً بزيارات بلغت 192.4 مليون زيارة.

Civitai

في المركز العاشر، جاء تطبيق Civitai، ويندرج تحت فئة "توليد الصور". وحقق زيارات بلغت 177.2 مليون.