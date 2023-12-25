"مش عايز ديني مرتبي".. انتقام سائق يكشف لغز سرقة سيارة فنطاس بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة سيارة فنطاس من جراج شركة فنطاس بمنشأة القناطر.

تلقى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من مدير شركة توريدات باكتشافه سرقه سيارة نقل "فنطاس" خاصته من داخل جراج ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية" وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث من ضبطهما.

قرر السائق بسرقة السيارة بكسر الزجاج لعلمه بمكان تواجدها "لسابقة عمله طرف المُبلغ"؛ لرفض المُبلغ إعطائه راتبه، وأنه استعان بالثاني عقب سرقة السيارة لمعاونته في بيعها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها ببولاق الدكرور.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.