إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه لصالح "بالم هيلز للتعمير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، إحدى شركات إي إف چي القابضة، و"بالم هيلز للتعمير"، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة "بالم هيلز للتعمير"، بحسب بيان مش شركة إي إف چي هيرميس اليوم الاثنين.

وذكرت الشركة أنه تم طرح السندات على 3 شرائح:

- تبلغ قيمة الشريحة "A" نحو 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

- تبلغ قيمة الشريحة "B" نحو 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).

- تبلغ قيمة الشريحة "C" نحو 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن نجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة بالم هيلز للتعمير يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري.

وأضافت أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر.

وأكد طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.

وقامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولى مكتب على الدين وشاحي وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي، وفقا للبيان.

وقام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.