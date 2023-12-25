شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب: قانون "الهيدروجين الأخضر" ضمن خطة تعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم، في مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضرومشتقاته.

وقال "السويدي" إن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.

وأضاف " السويدي" أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي - رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل في إنتاجات مشتقات اخرى مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

وأشار "السويدي" إلي أنه في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، فقد اعتمدت مصر عام 2016 استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الى 42% عام 2035 والتي يتم تحديثها حالياً في ضوء المتغيرات العالمية لتصل وفي ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتي ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمي حيث تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمي وخاصة من الدول الأوروبية مما ادى الى قيام الاتحاد الأوروبي بالسعي نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها الهيدروجين الاخضر باعتباره هو وقود المستقبل.