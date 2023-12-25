شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يطالبون بكشف دور صندوق تنمية الثروة السمكية فى زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وأهم مصادر البروتين لتوفير الاحتياجات الغذائية للمصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لحل مشكلات الثروة السمكية.

وأشار عبد المحسن، إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية الثروة السمكية من خلال العديد من المشروعات، قائلا: بفضل هذه التوجيهات أصبحت مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا بعدما كانت في المرتبة 11 من حيث الإنتاج السمكي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ، على ضرورة حل مشكلات الصيد الجائر، ومواجهة أزمة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه التي يتم الصيد فيها، فضلا عن التلوث في بعض المناطق، مشيرا إلى صندوق تنمية الثروة السمكية والمخصص له مبلغ 30 مليون جنيه، متسائلا عن دوره والمشروعات التي تم تنفيذها من خلاله للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.

ومن جانبه، قدم النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، التهنئة لفخامة الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا بأن مصر عبرت مصر منذ أيام عبورا جديدا، وجسد المصريون ملحمة تاريخية في حب الوطن في الانتخابات الرئاسية .

وأضاف رسلان، أن الاستزراع السمكي في مصر من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تعتبر أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعتبر مصر هي الأولى عربيًا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي، ويهدف الاستزراع السمكي في مصر إلى تحقيق التنمية في الثروة السمكية، والتي ستعود إيجاباً على الإنتاج القومي من الطعام المتمثل في اللحوم البيضاء، كما تعتبر دخل قومي كبير ومصدر العملة الصعبة من خلال تصدير كميات من الأسماك إلى الخارج.

تواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة أولها

1- ارتفاع أسعار الأعلاف .

2- حالات النفوق وموت كثير من الأسماك في المزارع.

3- سوء جودة المياه ،مع سوء التغيرات المناخية.

4- سوء الإدارة من أغلب المزارعين.

5- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية .

وطالب بردود واضحة ومحددة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بعدما باتت موجات غلاء الأسعار، مشددا علي ضرورة وجود ايجاد اليه أو وجود كيان قانوني محدد للعاملين بهذه الصناعة ودعمهم بالتدريب الكافي .. وتوفير سبل تمويل ميسرة.