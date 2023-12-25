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النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف أطراف بلدات كفركلا والعديسة وحولا

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "المدفعية الاسرائيلية استهدفت أطراف بلدات كفركلا والعديسة وحولا".

وفي وقت سابق، استهدف قصف مدفعي اسرائيلي أطراف الناقورة و حانين و عيتا الشعب في جنوب لبنان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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