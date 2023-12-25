دان البابا فرنسيس في رسالة الميلاد الإثنين "الوضع الإنساني اليائس" للفلسطينيين في غزة، داعيا لوقف العمليات العسكرية في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج عن الاسرى رالذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
وتابع البابا "أجدّد ندائي الملحّ للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين. أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعيّاتها المرعبة، بسقوطٍ للضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن يتمّ معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات".
وحول لبنان، أكد البابا فرنسيس انه "اصلي كي يصل الاستقرار العاجل الى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس يدين "الوضع الإنساني اليائس" في قطاع غزة: اصلي كي يصل الاستقرار العاجل الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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