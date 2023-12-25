اهالي راشيا الفخار احتفلوا بالميلاد بكنيسة مارجاورجيوس للروم الاورتوذكس رغم الاوضاع الامنية المتوترة

أبت بلدة راشيا الفخار في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا الا ان تحتفل بعيد الميلاد المجيد بالرغم من الأوضاع الامنية المتوترة في البلدة وأقيم بالمناسبة صباح اليوم في كنيسة مارجاورجيوس للروم الاورتوذكس في البلدة قداس تراسه كاهن الرعية الاب فخري مراد بحضور عدد من أبناء البلدة بعد ان اضطر معظم الاهالي إلى النزوح القسري عن منازلهم إلى مناطق اكثر امانا.

الاب مراد مراد أكد في كلمته على معاني العيد المجيد الذي يشكل محطة امل وفرح للوحدة الوطنية والعيش المشترك بين كافة اللبنانين والبشرة جمعان بعيدا عن التعصب وحب الذات.