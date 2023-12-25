نفذت عناصر من مكتب امن الدولة في صيدا عشية عيد الميلاد، انتشارا في محيط الكنائس والاديرة في المدينة، حفاظا على امن وسلامة المواطنين وفي اطار الخطة الامنية لمناسبة الاعياد.

كانت هذه تفاصيل خبر انتشار لأمن الدولة في صيدا عشية عيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.