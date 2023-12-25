من 3 مراحل.. مقترح مصري لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن مصر قدمت مقترحا من 3 مراحل، لتبادل الأسرى، وفرض هدنة في قطاع غزة تمهيدا لإنهاء الحرب على القطاع.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسئولي أمني إسرائيلي قوله إن مصر قدمت مقترحا جديدا لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسئولين إسرائيليين أكدوا أن الاقتراحا الجديد لوقف إطلاق النار قدمته مصر، ويتضمن إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأشارت "القناة 13" إلى أنه وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فقد عرضت القاهرة صفقة من 3 مراحل بين إسرائيل وحركة حماس.

المرحلة الأولى:

وفقا للمقترح، سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح 40 امرأة وكبار السن والمرضى، مقابل فترة راحة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

المرحلة الثانية:

سيتم إطلاق سراح المجندات وتسليم الجثث، من قبل حركة حماس، مقابل إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين.

المرحلة الثالثة:

وفقا للقناة، فإن هذه المرحلة تحديدا تمثل الإشكالية الأكبر للحكومة الإسرائيلية، حيث تشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.

الموقف الإسرائيلي

أشارت القناة إلى أنه "لا توجد موافقة إسرائيلية على تفاصيل المقترح المصري، لكنها مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى المشابهة لصفقة التبادل أواخر نوفمبر الماضي".

وأضافت القناة أن موقف إسرائيل فيما يتعلق بالمرحلتين الثانية والثالثة، وخاصة الأخيرة، "فإنه ليس بالإمكان الالتزام بهما الآن".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن حكومة الحرب الإسرائيلية تعتزم في وقت لاحق اليوم، الاثنين، بحث المقترح لإنهاء الحرب في غزة.

وأمس الأحد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم سيواصلون القتال حتى يتم هزيمة حركة حماس الفلسطينية بالكامل.

وقال نتنياهو إن هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل.