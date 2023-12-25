تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ومحمد بن سلمان

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم الإثنين، من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ولي العهد السعودي قدم التهنئة لأخيه الرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأكد بن سلمان حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

من جانبه، ثمن الرئيس السيسي هذه اللفتة الكريمة من الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.