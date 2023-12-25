«يعاملون المرأة كالملكة».. ضجة على مواقع التواصل بسبب فيديو «سلسبيل الإسرائيلية» في ضيافة حمــ..ــاس

الشارقة - اميمة ياسر -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تشين ألموغ جولدشتاين وابنتها أجام، الأسيرتين الإسرائيليتين السابقتين لدى حركة "حماس".

وروت أسيرتان إسرائيليتان سابقتان، كانتا لدى مقاتلي "حماس" في غزة، الأوقات التي مرت عليهما داخل القطاع.

وفي تصريحات تليفزيونية، قالت أجام إنها عندما أُسرت يوم السابع من أكتوبر، طلبت من أفراد المقاومة إبقاءها مع أسرتها، ففوجئت بتلبية طلبها بل والتأكيد أن ذلك سيحدث.

وتابعت: "بقينا معا، وهذا ما فاجأني. في البداية، كنت أعتقد أني سأكون مكبلة وموضوعة في سجن"، مشيرة إلى أنها كانت تمارس الرياضة طوال مدة احتجازها.

وأضافت أجام: "المرأة بالنسبة لهم مقدسة، هناك تعامل كالملكة"، لافتة إلى أن "المقاومون حمونا بأجسادهم من قصف طائرات الجيش، وكانوا حريصين على أن نكون سعداء، والمقاومون لا ينحنون رغم الضربات ولا يتراجعون".

من جانبها، قالت والدة أجام، إن أفراد المقاومة أطلقوا على ابنتها "اسما عربيا جميلا جدا، هو سلسبيل"، متابعة: "هذا يعني الماء المذكور في القرآن، ماء حلو هكذا، يا لها من صدفة، اسمي في إسرائيل هو أجام، ومعناه بحيرة".