«القســ..ــام هشّمت الاحتــ..ــلال».. رسالة من يحيي السنوار بشأن انجازات المقــ..ــاومة ضد إسرائيل في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

بعث يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس داخل قطاع غزة، رسالة إلى قيادة الحركة بالخارج، أكد خلالها أن كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري للحركة، والتي تخوض معارك شرسة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، كبّدت الأخير خسائر فادحة في صفوفه منذ بداية الحرب البرية.

وقال السنوار في رسالته، التي نشرتها عدد من الصحف العبرية ونقلها موقع "القاهرة 24"، إن كتائب القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة، لافتا إلى أن صفوف الاحتلال تعرضت لخسائر باهظة في الأرواح والمعدات.

وأضاف أن عناصر كتائب القسام تمكنوا من استهداف ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط من صفوف جيش الاحتلال، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة.

وعن المعدات العسكرية لجيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أوضح أن عناصر القسام تمكنت من تدمير 750 آلية عسكرية مختلفة، بين تدمير كلي وجزئي، مشددًا على استمرار القسام في تهشيم جيش الاحتلال.

وتابع يحيي السنوار أن كتائب القسام لن تخضع لشروط الاحتلال، مثمنًا الصمود الفلسطيني في قطاع غزة، في مواجهة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 80 يومًا.

وتعد تلك هي أول رسالة يتم الإعلان عنها من قبل يحيى السنوار إلى نظرائه في المكتب السياسي لحركة حماس خارج القطاع، على خلفية المفاوضات الدائرة حاليًا للتوصل إلى هدنة ثانية أو وقف دائم لإطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية بين حماس وإسرائيل.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 80 مع استمرار القصف من قبل طائرات الاحتلال على القطاع، في ظل تزايد مستمر بصفوف الشهداء الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، إذ بلغ عدد ضحايا الحرب داخل القطاع أكثر من 20 ألف شهيد.