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الكشف عن أسرع وأبطأ لاعبي برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يبرز رافينيا ورونالد أراوخو باعتبارهما أسرع لاعبي برشلونة حتى الآن في .

ووصل اللاعب البرازيلي إلى سرعة قصوى بلغت 34.6 كم/ساعة، بينما تمتع المدافع الأوروجواياني بسرعة قصوى تبلغ 34.5 كم/ساعة.


وأشارت إلى أن أراوخو وصل إلى هذه السرعة عندما تم توظيفه كظهير في بعض المباريات.

ومع استبعاد حراس المرمى، فإن اللاعبين "الأبطأ" في برشلونة هذا الموسم بدوري الأبطال، هم إلكاي جوندوجان (29.8 كم/ساعة) وإينييجو مارتينيز (29.9 كم/ساعة).

والمفارقة الغريبة، أن رافينيا وأراوخو أسرع لاعبين في صفوف برشلونة لديهما أسوأ أرقام في الفريق من حيث حجم المسافة المقطوعة في المباريات، إلى جانب أندرياس كريستينسن وإنييجو مارتينيز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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