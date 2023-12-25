انت الان تتابع خبر اغلاق 26 صيدلية ومركز تجميل يديرها أشخاص ليسوا ذوي اختصاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جهاز الامن الوطني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بالتنسيق مع الفرق الصحية المختصة نفذت مفارز جهاز الأمني الوطني جولات رقابية وتفتيشية على المراكز الطبية والتجميلية والصيدليات في (كركوك، والبصرة، والنجف، وواسط، ونينوى، والمثنى) أسفرت عن إغلاق (٩) صيدليات و(٤) عيادات للأسنان و (١٣) مركزاً للتجميل لمخالفتهم الشروط والضوابط الصحية وممارسة العمل دون الحصول على إجازات رسمية، وبعد اجراء التحقيقات تبين أن أغلب هذه المراكز تديرها ملاكات من غير ذوي الإختصاص، وهو مايشكل خطراً على حياة المواطنين ويهدد الأمن الصحي لأفراد المجتمع".

وبين انه "جرى إحالة المخالفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".